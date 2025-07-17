بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ بوسي أمام حمام السباحة

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة بوسي أنظار الجمهور على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة ملفتة ومميزة.

والتقطت بوسي صورًا لها أمام حمام السباحة، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر اوي"، "يا لهوي على الحلويات"، "عماله تحلوي بزيادة"، "ايه الجمال ده بس"، "شياكة".







وشاركت المطربة بوسي في العرض الخاص لفيلم "الشاطر"، أول أمس، والذي أقيم في إحدى سينمات مول مصر بمدينة 6 أكتوبر.

وقدمت المطربة بوسي والمطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل".

ويشارك في بطولة الفيلم، هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

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