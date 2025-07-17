كتب - معتز عباس:

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي أن والدها الفنان الراحل فريد شوقي يظل حالة فنية وإنسانية خاصة يصعب تجسيدها على الشاشة، مشيرة إلى أن مرور 27 عامًا على رحيله لم يقلل من حب الجمهور له وحرصهم على متابعة أعماله التي تركت أثرًا عميقًا في وجدانهم.

وأضافت رانيا، خلال مداخلة هاتفية، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "فريد شوقي حالة خاصة، الناس لسة بتقول عليه الملك ووحش الشاشة، فتوة الناس الغلابة،والناس كلها بتقول إحنا اتربينا على أفلامه، هو ترك أثرًا في وجدان الناس".

وعن فكرة تقديم السير الذاتية لوالدها، ترى أن هذا النوع من الأعمال لم يحقق نفس النجاح الكبير مؤخرًا، باستثناء أعمال محددة مثل مسلسل أم كلثوم الذي قدمته الفنانة صابرين وحقق نجاحًا ضخمًا بفضل النص العظيم للراحل محفوظ عبد الرحمن، وهو ما جعله يظهر بشكل مختلف.

يذكر أن، رانيا فريد شوقي شاركت في موسم رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري" بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

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