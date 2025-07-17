أول تعليق من ريهام عبدالغفور قبل عرض مسلسل "كتالوج"

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة ريهام عبدالغفور، على تجربتها الدرامية الجديدة بمسلسل "كتالوج" قبل عرضه على منصة "نتفليكس".

وكتبت ريهام، عبر حسابها على إنستجرام: "لنا في الله ظن لا يخيب.. اللهم جبرا يتعجب منه أهل السموات والأرض.. بكرة إن شاء الله على (نتفليكس) مسلسل حنين ورقيق ولطيف ولذيذ وجميل يا رب يعجبكم".

وأضافت: "(ده كان أول شغل أنزله بعد وفاة والدي الله يرحمه، ولولا إني كنت بشتغل وسط فنانين بني آدمين احتوني ووقفوا جنبي، عمري ما كنت هقدر أعدي الوقت الصعب ولا هعرف أشتغل، بشكرهم واحد واحد وبتمنى ربنا يوفقنا على قد محبتهم وإخلاصهم وإجتهادهم".

ويعرض مساء اليوم الخميس، مسلسل "كتالوج" على منصة نتفليكس، ويتكون من 8 حلقات.

مسلسل "كتالوج" هو دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصته حول يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده الى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

مسلسل "كتالوج" بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، وإخراج خالد الحلفاوي.