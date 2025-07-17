إعلان

دنيا عبدالعزيز تهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده: "عقبال مليون سنة يا عشرة العمر"

01:00 ص الخميس 17 يوليه 2025

دنيا عبدالعزيز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة دنيا عبدالعزيز التهنئة للفنان أحمد صلاح السعدني بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت دينا صورة تجعمها بأحمد السعدني، عبر خاصة القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وكتبت: "عقبال مليون سنة يا عشرة العمر".

وقدم أحمد السعدني في رمضان 2025 مسلسل "لام شمسية"، الذي يتكون من 15 حلقة، بطولة أمينة خليل، ومحمد شاهين من تأليف مريم نعوم، يسرا اللوزي، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج (ميديا هب- سعدي وجوهر).

دنيا عبدالعزيز واحمد صلاح السعدني

اقرأ أيضا..

طرح كليب "تاني" لـ أحمد سعد وروبي على "يويتوب" (فيديو)

بالفيديو.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "روكي الغلابة" بطولة دنيا سمير غانم

دنيا عبدالعزيز عيد ميلاد أحمد صلاح السعدني انستجرام دنيا عبدالعزيز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول تعليق من ريهام عبدالغفور قبل عرض مسلسل "كتالوج"

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة