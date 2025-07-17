كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة دنيا عبدالعزيز التهنئة للفنان أحمد صلاح السعدني بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت دينا صورة تجعمها بأحمد السعدني، عبر خاصة القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وكتبت: "عقبال مليون سنة يا عشرة العمر".

وقدم أحمد السعدني في رمضان 2025 مسلسل "لام شمسية"، الذي يتكون من 15 حلقة، بطولة أمينة خليل، ومحمد شاهين من تأليف مريم نعوم، يسرا اللوزي، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج (ميديا هب- سعدي وجوهر).

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