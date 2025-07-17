حدث بالفن | وفاة مطرب وتعرض نجل مخرج لحادث وسوزي الأردنية تدخل التمثيل
01:00 ص الخميس 17 يوليه 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ وفاة المطرب ضياء عز الدين، المخرج عمرو عابدين يطلب الدعاء لنجله بعد تعرضه لحادث سير، سوزي الأردنية تستعد لدخول مجال التمثيل، أحمد شاكر يكشف كواليس فيديو "تقليد" دونالد ترامب، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
حدث بالفن وفاة المطرب ضياء عز الدين سبب وفاة ضياء عز الدين المخرج عمرو عابدين منير وتامر حسني البلوجر سوزي الأردنية ياسمين عبدالعزيز الفنانة المغربية بسمة بوسيل الفنان أحمد شاكر والدة حفيدة أم كلثوم الفنانة عبير صبري
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