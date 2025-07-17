إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين عبدالعزيز

شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

درة

نشرت الفنانة درة، إطلالة أنيقة ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين، بإطلالة صيفية جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف مرتدية فستان قصير أمام البحر، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الساحل وجماله.. أجمل منظر.. أجمل جو.. أشيك وأرقى أوتيلات في مصرنا الحلوة".

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، إطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما شاء الله".

كنزي عمرو دياب

ظهرت كنزي ابنة المطرب عمرو دياب، بفستان قصير وجريء، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

بسمة بوسيل

خطفت المطربة بسمة بوسيل، الأنظار إليها بإطلالة صيفية أنيقة عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام" مرتدية فستان وتقف بجوار سيارة فارهة.

ياسمين رئيس

فاجأت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها بـ "لوك" جديد وإطلالة جريئة، ظهرت خلالها بشعر قصير و"تاتو" على ذراعها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

جيهان الشماشرجي

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي، بإطلالة مميزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.