بسنت شوقي تكشف حقيقة حملها بعد ظهورها بكليب حسين الجسمي

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة بسنت شوقي، حقيقة حملها من زوجها الفنان محمد فراج بعد ظهورهما في كليب "مستنيك" للمطرب حسين الجسمي.

ونشرت بسنت، فيديو ، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كان نفسي أقولكم إن المفاجأة إني حامل فعلا بس محصلش".

وقالت "بسنت" بالفيديو: "مش بحب أرد على الاشاعات خالص بس شوفت الموضوع بيكبر ولازم أرد.. أنا مش حامل وكل اللي حصل اني نزلت أنا ومحمد "ستوري" إن فيه مفاجأة، فالناس توقعت اني حامل في بنت، والمفاجأة اننا مشاركين في كليب (مستنيك) لحسين الجسمي".

وأضافت: "الحقيقة إن ربنا لسه لم يريد، والمصيبة إني أنا الفترة دي خاسة أصلا، وشكرا جدا لكل الناس على كل المشاعر الجميلة دي".