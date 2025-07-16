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تعرف على سبب وفاة المطرب ضياء عز الدين

11:24 م الأربعاء 16 يوليو 2025
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    تفاصيل وفاة المطرب ضياء عز الدين
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كتب - معتز عباس:

أعلنت المطربة إيناس عز الدين، وفاة المطرب ضياء عز الدين، مساء اليوم الأربعاء.

وكشف أحد الأصدقاء المقربين من المطرب ضياء عز الدين، أسباب الوفاة، التي حدثت أثناء خضوعه لعملية قسطرة قلبية في معهد القلب.

وكتب أحد أصدقائه، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلًا: "وفاة أخي وصديقي الخلوق الفنان المطرب ضياء عز الدين في معهد القلب أثناء عمل قسطرة على القلب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: "مش عارف أقول إيه والله العظيم كان ونعم الأخ والصديق والصاحب الخلوق طبعا مش هقول غير ربنا يحسن خاتمنا جميعا يا رب العالمين لا إله إلا أنت ربي سبحانك إني كنت من الظالمين".

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إيناس عز الدين وفاة المطرب ضياء عز الدين ضياء عز الدين قسطرة قلبية معهد القلب
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