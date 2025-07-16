تامر حسني يكشف تفاصيل ما حدث في ألبومه الجديد "لينا معاد"

كتب- هاني صابر:

كشف النجم تامر حسني، تفاصيل ما حدث مع ألبومه الغنائي الجديد "لينا معاد" الذي طرحه مؤخرا على "يوتيوب".

وكتب تامر، عبر حسابه على إنستجرام: "هنتهز الفرصة الجميلة دي إن أغنية الذوق العالي مع حبيبي اللي بموت فيه الـ King محمد منير، تريند عام رقم واحد، وفي تريند الموسيقى لسه أول يوم أهوه، والـ ١٣ أغنية بتوع ألبوم لينا معاد في التريند".

وتابع: "عايز أقولكم حاجة، عشان كنت أوصل إن ألبومي يدخل التريند كله، وبعيدا عن التريند يعجبكم كده.. أنا مشيت مشوار كبير، أوله إني كنت بقرأ كل تعليقاتكم السلبية قبل الإيجابية، لأني عارف إنكم بتحبوني، وده خلاني أركز وأحلف جوة نفسي إني لازم أفرحكم وأخليكم فخورين بالمجهود اللي عملته".

واستكمل: "تاني حاجة، احترمت ذكرياتكم اللي على صوتي، وتعبت تعب مش طبيعي، ودخلت مستشفيات نص السنة ومش بحب أقول ولا أنزل أخبار من دي".

وأوضح: "يا جماعة أنا بحبكوا أوي، ومن يوم ظهوري وأنا واحد منكم، عارف إن في ألبومات مكانتش قد توقعاتكم، وإن في ألبومات علامات مش هتتنسي.. هي دي الحياة، شوية كدة وشوية كدة، بس عارف مدى حبكم لألبوم عيش بشوقك، فكان جوايا تحدي واحد بس: إني أتحدى نفسي في عيش بشوقك وأتفوق عليه".

وتابع: "فضلت أذاكر السوق الغنائي وتغير أنماط الموسيقى اللي أنا بحترمها كلها، وبحترم كل الفنانين اللي نجحوا فيها.

فضلت أطور من أدائي، وأذاكر جوة الاستوديو مع مهندسين صوت لمدة سنتين، وأجتهد مع الموزعين والملحنين والشعراء اللي بشتغل معاهم في تقديم أجدد شيء، ويمكن زعلوا مني كتير من كتر ما أنا عمال أغير وأعدل وأعيد من أول وجديد.. بس دلوقتي فرحتي بالدنيا وهم بيشكروني قدامكم وعلى تليفوني من الإشادات اللي سامعنها منكم في حقهم".

واستكمل: "اشتغلت الألبوم ده وأنا جوايا عناد رهيب إن الألبوم كله يعجبكم.. أكيد هيكون في تفاوت في الإعجاب، بس المهم إنكم قدرتوا مجهودي والتنوع اللي قدمته في الأوديو والڤيديو".

وأضاف: "متشكر من قلبي لكل حد نصحني، وكل حد نقدني عشان بيحبني.. أنا سمعت كلامكم وتعبت أوي، وانتوا أكيد شايفين، تعبت عشانكم، وعشان برضوا أحاول أكون واجهة فنية موسيقية جميلة لمصر، بحكم إني بسافر كتير أغني قصاد العالم، واسمي مطرب مصري عربي.. شكرا شركة TH، أنتجتوا ألبوم كامل محترم، شكراً صنّاع الألبوم عن… ألبوم لينا معاد، وكل الشكر ليكم يا أغلى الناس، ربنا يفرحكم زي ما انتوا مفرحني دلوقتي بكلامكم الجميل".