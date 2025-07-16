إعلان

بعد طرح ألبوم "ابتدينا".. عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في الرياض

11:20 م الأربعاء 16 يوليو 2025

عمرو دياب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

يستعد المطرب عمرو دياب، لإحياء حفلًا غنائيًا جديدة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكشفت شركة "بنش مارك" عن تفاصيل الحفل الغنائي للهضبة، عبر موقع "فيسبوك"، "الهضبة عمرو دياب من جديد في السعودية، حفلة ما تتفوّت ضمن حفلات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض".

يقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم، وتُطرح التذاكر يوم الخميس 17 يوليو.

جانبه أعاد عمرو الدياب نشر بوستر الحفل الغنائي، ووجه الدعوة للجمهور عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "يلا الرياض".

يذكر أن النجم عمرو دياب، طرح ألبومه الجديد "ابتدينا" وضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسية، والدراما، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

احتل النجم عمرو دياب، صدارة تريند موقع "يوتيوب" بـ 3 أغاني، وذلك لليوم الرابع عشر على التوالي.

وجاءت أغنية "خطفوني" في المركز الأول في تريند موقع يوتيوب، تليها أغنية "متقلقش" في المركز الثاني، وجاءت أغنية "بابا" في المركز الثالث ليتصدر الهضبة موقع الفيديوهات الأشهر في العالم بثلاثة أغنيات من ألبومه "ابتدينا".

بوستر حفل عمرو دياب

اقرأ أيضا..

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار من أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها (صور)

بالفيديو.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "روكي الغلابة" بطولة دنيا سمير غانم

لمطرب عمرو دياب شركة بنش مارك عمرو دياب يحيي حفل في الرياض تفاصيل الحفل الغنائي للهضبة مسرح أبو بكر سالم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة