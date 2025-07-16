بعد طرح ألبوم "ابتدينا".. عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في الرياض

كتب - معتز عباس:

يستعد المطرب عمرو دياب، لإحياء حفلًا غنائيًا جديدة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكشفت شركة "بنش مارك" عن تفاصيل الحفل الغنائي للهضبة، عبر موقع "فيسبوك"، "الهضبة عمرو دياب من جديد في السعودية، حفلة ما تتفوّت ضمن حفلات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض".

يقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم، وتُطرح التذاكر يوم الخميس 17 يوليو.

جانبه أعاد عمرو الدياب نشر بوستر الحفل الغنائي، ووجه الدعوة للجمهور عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "يلا الرياض".

يذكر أن النجم عمرو دياب، طرح ألبومه الجديد "ابتدينا" وضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسية، والدراما، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

احتل النجم عمرو دياب، صدارة تريند موقع "يوتيوب" بـ 3 أغاني، وذلك لليوم الرابع عشر على التوالي.

وجاءت أغنية "خطفوني" في المركز الأول في تريند موقع يوتيوب، تليها أغنية "متقلقش" في المركز الثاني، وجاءت أغنية "بابا" في المركز الثالث ليتصدر الهضبة موقع الفيديوهات الأشهر في العالم بثلاثة أغنيات من ألبومه "ابتدينا".

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