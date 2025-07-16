ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار بأحدث ظهور.. والجمهور: "مين دي؟" (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا أنيقة لها من أحدث ظهور.

ونشرت ياسمين، الصور التي أظهرتها بـ"سن صغير"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ياسمين القمر، زي القمر، عسل أوي، مين دي؟، أميرة الإعلانات، جمالك، الميكب تحفة، قمر جيلك، أحلى من السكر، أحلى ياسمين، شكل صغير في الصور يا ياسمين، إيه الجمال والحلاوة دي".

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل"وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، رشوان توفيق، وإخراج محمد الخبيري.