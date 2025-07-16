جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار من أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها (صور)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة مميزة.

ونشرت جيهان صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، لتنهال عليها التعليقات.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "مش ممكن الحلاوة"، "وردة ماسكة وردة"، "إيه الجمال الحلو ده"، "أحلى من الوردة"، "قمر يا جيجي".

وتشارك جيهان الشماشرجي في دور "ضحى" بفيلم "أحمد وأحمد"، الذي تدور أحداثه حول شخصية أحمد التي يجسدها الفنان أحمد فهمي بعدما يعود بعد سنوات قضاها في الخارج، ولكنه يتعرض لحادثة سير ويفقد الذاكرة بعد عودته إلى مصر، لتكشف الأحداث عن العديد من الألغاز والأسرار بمرورها.

فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وغادة عبد الرازق، ومحمد لطفي ورشدي الشامي جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وإخراج أحمد نادر جلال.

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