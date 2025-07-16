كتب - معتز عباس:

كشفت المطربة إيناس عز الدين، عن وفاة المطرب ضياء عز الدين، مساء اليوم الأربعاء، أثناء خضوعه لعملية قسطرة في القلب.

وكتبت إيناس عز الدين"، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "خبر يوجع القلب استاذنا الفنان المحترم ضياء عز الدين اللي لسه كان معايا مفيش كام يوم في حفل وقعد معايا يتكلم ويقولي كلام حلو و اتصورنا سوا و غنى و اسعد الناس بأخلاقه و صوته الجميل"

وأضافت: "الخبر نزل عليا زي الصاعقة سبحان من له الدوام ، انا لله و انا اليه راجعون نسألكم الفاتحة".

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