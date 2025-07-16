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وفاة المطرب ضياء عز الدين

10:17 م الأربعاء 16 يوليو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    المطرب ضياء عز الدين
  • عرض 8 صورة
    المطرب ضياء عز الدين
  • عرض 8 صورة
    المطرب ضياء عز الدين
  • عرض 8 صورة
    المطرب ضياء عز الدين
  • عرض 8 صورة
    تفاصيل وفاة المطرب ضياء عز الدين
  • عرض 8 صورة
    وفاة المطرب ضياء عز الدين
  • عرض 8 صورة
    المطرب ضياء عز الدين
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كتب - معتز عباس:

كشفت المطربة إيناس عز الدين، عن وفاة المطرب ضياء عز الدين، مساء اليوم الأربعاء، أثناء خضوعه لعملية قسطرة في القلب.

وكتبت إيناس عز الدين"، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "خبر يوجع القلب استاذنا الفنان المحترم ضياء عز الدين اللي لسه كان معايا مفيش كام يوم في حفل وقعد معايا يتكلم ويقولي كلام حلو و اتصورنا سوا و غنى و اسعد الناس بأخلاقه و صوته الجميل"

وأضافت: "الخبر نزل عليا زي الصاعقة سبحان من له الدوام ، انا لله و انا اليه راجعون نسألكم الفاتحة".

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وفاة المطرب ضياء عز الدين إيناس عز الدين على فيسبوك المطربة إيناس عز الدين وفاة ضياء عز الدين أثناء عمل قسطرة
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