سوزي الأردنية تستعد لدخول مجال التمثيل بهذه الطريقة

كتب - معتز عباس:

كشفت البلوجر سوزي الأردنية، عن رغبتها في دخول عالم الفن والتمثيل الفترة المقبلة، وذلك على هامش تواجدها في العرض الخاص لفيلم الشاطر للنجم أمير كرارة.

وقالت سوزي في لقائها ببرنامج "عرب وود": "أكيد هكون مبسوطة بحاجة زي كدا بس أنا مش ممثلة، أنا لسة عايزة أتدرب وعايزة الدور اللي اطلع فيه أكون بنفس التلقائية اللي بتعامل فيها مع الناس على التيك توك".

وأوضحت أنها تستعد لدخول ورش تدريب على التمثيل من أجل خوض التجربة.

حضرت البلوجر سوزي الأردنية بصحبة التيكتوكر مؤمن، أمس الثلاثاء، على "السجادة الحمراء"في العرض الخاص لفيلم الشاطر للنجم أمير كرارة.

فيلم الشاطر من إخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.

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