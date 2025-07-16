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بفستان جريء.. أحدث ظهور لـ درة والجمهور يغازلها (صور)

09:37 م الأربعاء 16 يوليو 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة درة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور.

ونشرت درة، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وارتدت درة فستانا طويلا من اللون الوردي أبرز رشاقتها وتركت شعرها منسدلا.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "صاحبة أجمل إطلالة، قمر الزمان، أحلى نجمة في الدنيا، ملكة جمال، ملكة الفساتين، أجمل وأرق وأحلى إنسانة في الكون".

يذكر أن، درة شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل إذاعي بعنوان "كدبة بيضا" وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، وهو بطولة كل من شريف رمزي ،شيماء سيف، أحمد صيام، وإخراج إيهاب منير.

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