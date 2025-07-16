منة شلبي: "قعدت في أولى معهد فنون مسرحية 3 سنين وكنت عايزة اترفد"

منة شلبي: "قعدت في سنة أولى بمعهد فنون مسرحية 3 سنين وكنت عايزة اترفد"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة منة شلبي عن رسوبها 3 سنوات في معهد فنون مسرحية، بسبب عدم التزامها في الحضور.

وحلّت منة شلبي ضيفة ببرنامج "فضفضت اوي"، مع المخرج معتز التوني، على منصة "Watch It"، وقالت: "أنا كنت في معهد فنون مسرحية قعدت في سنة أولى 3 سنين استقبلت أحمد الفيشاوي وأحمد السعدني وحلا شيحة، دكتور فوزي فهمي رئيس الأكاديمية طلبني وقالي يا منة أنتي على طول في سنة أولى مينفعش، انتي مبتحضريش غير قليل جدا وبتعملي كذا وكذا وأنا مش عايزك تتردفي لأنك شاطرة".

وأضافت:"أنا مكنتش عايزة أكمل كنت عايزة أسيب ورقي في المعهد لإشعار آخر، لأني كدا هتعطل أنا عايزة امثل، مفيش حاجة أقدر أعملها".

برنامج "فضفضت أوي" يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، ويستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب في حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة.

وشاركت منة شلبي، في فيلم "الهوى سلطان" من بطولة أحمد داود، أحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

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