كتب - معتز عباس:

شاركت كنزي ابنة المطرب عمرو دياب متابعيها على السوشيال ميديا، جلسة تصوير جديدة.

ونشرت كنزي صورًا وهي تضع "المكياج" مرتدية فستان "قصير"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب شقيقتها جانا عمرو دياب.

يذكر أن النجم عمرو دياب، طرح ألبومه الجديد "ابتدينا" وضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسية، والدراما، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

وتشارك جانا مع والدها عمرو دياب في الألبوم الجديد بأغنية "خطفوني"، من كلمات تامر حسين وجانا دياب، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.

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