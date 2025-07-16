"بملابس صيفية".. جلسة تصوير لـ بسمة بوسيل بجوار سيارة فارهة (صور)

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عن أحدث ظهور لها، خلال قضاء إجازة الصيف.

وظهرت بسمة بوسيل في "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية فستان صيفي وتقف بجوار سيارة فارهة.

يذكر أن، بسمة بوسيل طرحت مؤخرا ألبومها الجديد "حلم" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

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