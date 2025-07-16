إعلان

"بملابس صيفية".. جلسة تصوير لـ بسمة بوسيل بجوار سيارة فارهة (صور)

08:15 م الأربعاء 16 يوليه 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    بسمة بوسيل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عن أحدث ظهور لها، خلال قضاء إجازة الصيف.

وظهرت بسمة بوسيل في "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية فستان صيفي وتقف بجوار سيارة فارهة.

يذكر أن، بسمة بوسيل طرحت مؤخرا ألبومها الجديد "حلم" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

اقرأ أيضا..

القومي للمسرح يواصل نقاشات الوعي الجمالي: الجسد والآلة والفضاء المسرحي في قلب الجدل الفني

منير وتامر حسني يحتفلان بطرح "الذوق العالي" بحضور بنات محمد رحيم

بسمة بوسيل بملابس صيفية بسمة بوسيل على إنستجرام الفنانة بسمة بوسيل بسمة بوسيل بجوار سيارة فارهة بسمة بوسيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"فستان قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ كنزي عمرو دياب وشقيقتها جانا تعلق

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة