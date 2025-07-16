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بالتعاون مع ريتشارد الحاج.. نشاط مكثف لـ تامر كروان في صيف 2025

07:49 م الأربعاء 16 يوليو 2025

تامر كروان وريتشارد الحاج

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كتب- هاني صابر:

تعاقد الموسيقار تامر كروان مع المنتج ريتشارد الحاج، على حماية وتوثيق مؤلفاته وتوزيعها بشكل رقمي عبر كافة المنصات الرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

وفي سياق متصل، يستعد الموسيقار تامر كروان لإنتاج مقطوعات موسيقية جديدة، بأفكارة مختلفة، تطرح لأول مرة من خلال المنصات الموسيقية الخاصة به في إطار هذا التعاون.

من جانبه، قال ريتشارد الحاج: "يشرفني التعاون مع موسيقار بقيمة وحجم، تامر كروان، صاحب تاريخ كبير ومبدع حقيقي خاصة في السينما والموسيقى التصويرية، أعماله تعتبر بصمة مهمة في تاريخ الفن المصري، يركز في شغله، مقل من الظهور الإعلامي".

وأضاف: "نحضر حاليًا لتنظيم حفل ضخم، على أحد أكبر المسارح لـ تامر كروان، وسيكون من مفاجآت صيف 2025 للجمهور".

الموسيقار تامر كروان المنتج ريتشارد الحاج تامر كروان في صيف 2025 تامر كروان يتعاقد مع ريتشارد الحاج
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