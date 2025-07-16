بالفيديو | مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. وشيماء سيف تعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور.

ونشرت مي مقطع فيديو لها أمام المرأة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "من هي يا ترى؟!"، والذي نال إعجاب الفنانة شيماء سيف.

وتفاعل المتابعين مع إطلالة مي عمر التي ظهرت بفستان "جريء"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "مذهلة وأنيقة"، "يا نهار تحفة"، "إيه الحلاوة دي"، "أحلى واحدة"، "إيه الجمال ده كله".

يُذكر أن، مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

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