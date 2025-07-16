إعلان

"الطلاق بيحلي".. إطلالة جريئة لـ عبير صبري والجمهور يعلق

07:39 م الأربعاء 16 يوليو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عبير صبري
  • عرض 6 صورة
    عبير صبري
  • عرض 6 صورة
    عبير صبري
  • عرض 6 صورة
    عبير صبري
  • عرض 6 صورة
    عبير صبري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت عبير، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما شاء الله".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الملكة عبير هانم، زي القمر، الجميلة، هو الطلاق بيحلي أوي كدة، ربنا يسعدك، أحلى عبير، عسل أوي، تحفة".

وكانت عبير صبري، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة".

يذكر أن، آخر أعمال عبير صبري مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

الفنانة عبير صبري عبير صبري بإطلالة جريئة عبير صبري على إنستجرام عبير صبري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالفيديو | مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. وشيماء سيف تعلق

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة