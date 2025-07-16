بإطلالة جريئة..أحدث ظهور لـ عبير صبري والجمهور:"الطلاق بيحلي كدة" (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت عبير، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما شاء الله".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الملكة عبير هانم، زي القمر، الجميلة، هو الطلاق بيحلي أوي كدة، ربنا يسعدك، أحلى عبير، عسل أوي، تحفة".

وكانت عبير صبري، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة".

يذكر أن، آخر أعمال عبير صبري مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.