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أحمد سعد يطرح أغنية "أخويا" ثاني أغنيات ألبوم"بيستهبل" (فيديو)

07:05 م الأربعاء 16 يوليو 2025

المطرب احمد سعد

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كتب- هاني صابر:

طرح المطرب أحمد سعد، اليوم الأربعاء، أغنية "أخويا" ثاني أغنيات ألبومه الجديد "بيستهبل".

وظهر الفنان عمرو سعد مع شقيقه أحمد سعد في كليب الأغنية في تعاون جديد بينهما، وذلك بعد عدد كبير من الأغنيات التي قدمها أحمد سعد لمسلسلات وأفلام شقيقه عمرو.

أغنية "أخويا" من كلمات فلبينو وألحان إيهاب عبد الواحد وأحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وتقول بعض كلمات أغنية "أخويا":

أخويا، أخويا ده ده ده ده يا عم

مش صاحبي ده ده ده ده أهم

معرفش مين كداب.. قالك مفيش أصحاب

وفي ضهري صاحبي جدع.. ملازمني عمره ما ساب

لو اترميت في النار.. بيجبني من جوه

ده أنا وحياة الأخوة ..مليش إلا هو

أخويا ده ده ده ده يا عم

مش صاحبي ده ده ده ده أهم

دول لما شافونا سوا.. قالوا دول من نفس الأم

قالوا.. من نفس الأم

قالوا قالوا

من نفس الأم.

المطرب أحمد سعد أحمد سعد يطرح أغنية أخويا ألبوم بيستهبل ألبوم أحمد سعد الجديد
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