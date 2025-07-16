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عمرو دياب يحتل صدارة اليوتيوب لليوم الرابع عشر على التوالي بأغاني ألبومه "ابتدينا"

06:46 م الأربعاء 16 يوليه 2025

عمرو دياب

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كتب- هاني صابر:

احتل النجم عمرو دياب، صدارة تريند موقع "يوتيوب" بـ 3 أغاني، وذلك لليوم الرابع عشر على التوالي.

واحتلت أغنية "خطفوني" المركز الأول في تريند موقع يوتيوب، تليها أغنية "متقلقش" في المركز الثاني، وجاءت أغنية "بابا" في المركز الثالث ليتصدر الهضبة موقع الفيديوهات الأشهر في العالم بثلاثة أغنيات من ألبومه "ابتدينا".

ومن ناحية أخرى، تصدر عمرو دياب تريند موقع "إكس" وذلك عقب طرح إعلانه الجديد لصالح احدى شركات المياه الغازية وذلك على أنغام أغنيته "يلا".

وشارك في الإعلان نجله "عبدالله" الذي شاركه غناء الأغنية في ثاني تعاون بينهما بعد أغنية "آه يا ليل".

وعلى صعيد آخر، يستعد عمرو دياب لاحياء حفل كبير ضمن فاعليات مهرجان العلمين مطلع شهر أغسطس المقبل.

عمرو دياب

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