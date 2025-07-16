"شعر قصير وتاتو".. أحدث جلسة تصوير لـ ياسمين رئيس والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

فاجأت الفنانة ياسمين رئيس الجمهور على السوشيال ميديا، وظهرت بـ "لوك" جديد.

ونشرت ياسمين مجموعة صور ظهرت فيها بشعر قصير ورسمت "تاتو" على ذراعها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ياسمينا الحلوة"، "جميلة زمانك"، "انتى جميلة جدا"، "ما أجملك".

تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس، على المشاركة في بطولة فيلم "الست لما" الذي يتم التحضير له تمهيدا للبدء في تصويره بعد عيد الأضحى المقبل.

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ياسمين رئيس، ماجد المصري، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت.

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