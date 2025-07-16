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محمد رمضان يطرح أغنية "إيه يا قلبي"

04:55 م الأربعاء 16 يوليه 2025

الفنان محمد رمضان

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كتب-مصطفى حمزة:

طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أغانيه ،وهي بعنوان "إيه ياقلبي"، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وتعاون الفنان محمد رمضان في الأغنية، مع الشاعر مصطفى حدوتة، وهي من ألحان مصطفى تاج، وتوزيع إيهاب كوليبكس.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "معاكي ببقى بيبي معاهم عمو، مع كل الناس محمد معاكي ببقى حمو.. وبقيتي تهمي قلبي اللي مكانش حد هامه.. بحل أي حوار بس انتي حوار معرفش حله.. إيه يا قلبي".

وطرح الفنان محمد رمضان، مؤخرا مجموعة أغاني، منها عضمضم، من ضهر راجل، الجو الحلو، أنا ريسها، أنا إنت.

الأغنية

الفنان محمد رمضان أغنية إيه يا قلبي
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