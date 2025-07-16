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بالصور.. ميدو عادل وأبطال "حب من طرف حامد" يواصلون بروفات المسرحية

04:38 م الأربعاء 16 يوليه 2025
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كتبت- منال الجيوشي

يواصل أبطال مسرحية "حب من طرف حامد" البروفات الخاصة بالعرض والذي من المقرر افتتاحه خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل، على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.

يقام العرض المسرحي حب من طرف حامد تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

وبدأت بروفات مسرحية حب من طرف حامد منذ مايقرب من شهر ويتناول العرض المسرحي مجموعة من القضايا الإجتماعية ويقدمها على شكل كوميدي.

مسرحية حب من طرف حامد تأليف محمد جمال، بطولة ميدو عادل, خالد محروس، إيهاب عز العرب، مصطفى محمود، أحمد سند، ميرال شفيق، نورهان عبدالعزيز، أميرة عبدالرحمن، أدهم صفوت ومجموعة كبيرة من أبطال فرقة السامر المسرحية .. ديكورات مهندس محمد جابر

والمسرحية من إخراج سهى العزبي وإنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

ابطال حب من طرف حامد مسرحية حب من طرف حامد مسرح السامر بالعجوزة
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