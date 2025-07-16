كتبت- منال الجيوشي

في حلقة خاصة وانفراد لبرنامج "واحد من الناس"، يحل الكاتب والمؤلف الكبير يوسف معاطي ضيفا في أول ظهور له بعد 20 عام في برنامج "واحد من الناس"، والذي يذاع على مدار 4 حلقات في التاسعة والنصف مساء الأحد والإثنين على شاشة قناة الحياة.

ويكشف معاطي خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي د. عمرو الليثي أسباب سفره لمدة عشر سنوات، وأسرار تذاع لأول مرة عن الفنان عادل إمام ومذكراته التي تذاع لأول مرة ومفاجأة الحلقة مكالمة هامة يتلقاها يوسف معاطي.

ويحكي أسرار ماذا دار بينه وبين الرئيس مبارك في فيلم "طباخ الرئيس" ومن هو الطباخ الحقيقي بطل الفيلم، كما يحكي سر تدخل البابا شنودة لإنتاج فيلم "حسن ومرقص" وحقيقة إنتاج مسلسل "إشاعة حب" مرة أخرى وماذا دار بينه وبين سعاد حسني قبل وفاتها.

كما يكشف لماذا وضعه الموساد على قوائم الاغتيالات، ومن مرجان أحمد مرجان الحقيقي ومن هي ماما نونا الحقيقية ولماذا اعترضت جهات عليا على فيلم "السفارة في العمارة"

أسرار كثيرة يكشف عنها في 4 حلقات ليوسف معاطي مع عمرو الليثي بدءًا من الأحد القادم على الحياة.

يذاع برنامج "واحد من الناس" يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع في التاسعة والنصف مساء عبر شاشة قناة الحياة.