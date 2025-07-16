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المخرج عمرو عابدين يطلب الدعاء لنجله بعد تعرضه لحادث سير

03:25 م الأربعاء 16 يوليو 2025
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    من حادث السيارة
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    من تحطم سيارة نجل عمرو عابدين
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    منشور المخرج عمرو عابدين
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كتب-مصطفى حمزة:

طالب المخرج عمرو عابدين، بالدعاء لنجله، عقب تعرضه لحادث سير، وتحطم سيارته.

وقام المخرج، بنشر صور لسيارة نجله بعد الحادث، وكتب: "قدر الله وماشاء فعل، الحمد والشكر لله ربنا كريم وستار، ونجا يحيى ابني من حادثة صعبة".

وتابع: "كان صاحي ٣ أيام متواصلين جهد وإخلاص شديد حبا في شغله لحد ماخلص تصوير مشروع تخرجه بمعهد السينما كمدير تصوير، مش من عادتي أكتب أخبار وحشة عني وعن أسرتي، لأن كل واحد فينا عنده وفيه اللي مكفيه والحمدلله على كل شئ".

وأوضح: "لكن كل اللي طالبه دعائكم ليحيى بالشفاء العاجل وربنا يحفظه هو وكل ولادنا جميعًا ونشوفهم بكل خير وفي حفظ الله ورعايته".

ويتولى المخرج عمرو عابدين، رئاسة قناة النيل للدراما، وقام بإخراج أعمال عديدة، منها مسلسل "القاتل الذي أحبني".

المخرج عمرو عابدين نجل المخرج عمرو عابدين حادث سير
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