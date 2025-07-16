كتب-مصطفى حمزة:



علقت والدة سناء نبيل، حفيدة أم كلثوم، على تصدر ابنتها قوائم تريند موقع البحث جوجل، بالتزامن مع الجدل المثار حول إعتزالها.



وتحدثت والدة سناء، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقالت: "ما يحدث حاليا، ده يومين والناس هتنساه".



وتابعت والدة سناء نبيل: "سناء بنتي أخدت قرارها عن اقتناع".



وتصدرت سناء نبيل، حفيدة شقيقة كوكب الشرق ام كلثوم، قوائم تريند موقع البحث "جوجل"، عقب حديث المؤلف مدحت العدل، عن ارتدائها الحجاب واعتزالها الغناء.



وبدأت سناء، مسيرتها الفنية بتعلم الغناء على يد د. أحمد عبد الله عازف العود الشهير، ثم تدربت بعد ذلك على يد المايسترو سليم سحاب والتحقت بمعهد الموسيقى العربية.



وشاركت في مسابقة المقامات الدولية في أذربيجان، وحصلت على دبلومة وشهادة تقدير فى مسابقة تحت 16 عاما.



ولفتت سناء، الأنظار إلى موهبتها خلال ظهورها في برنامج Arabs Got Talent، حيث لفتت الأنظار بموهبتها.



قدمت سناء نبيل في عام 2019، أغاني "أمل حياتي" و"فكروني" لكوكب الشرق، في حفل "هولوجرام"، أقيم في أوبرا دبي، وتوالت بعدها الحفلات التي شاركت بها داخل وخارج مصر.