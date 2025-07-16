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سوزي بجيب قصير ودينا فؤاد مع ابنتها.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "الشاطر"

02:30 م الأربعاء 16 يوليه 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    أمير كرارة يحتفل مع أسرته من العرض الخاص لفيلم الشاطر
  • عرض 21 صورة
    أميرة كرارة من العرض الخاص
  • عرض 21 صورة
    الفنان أمير كرارة
  • عرض 21 صورة
    توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم الشاطر
  • عرض 21 صورة
    الفنانة دينا فؤاد
  • عرض 21 صورة
    دنيا فؤاد من العرض الخاص لفيلم الشاطر
  • عرض 21 صورة
    أحمد كرارة من العرض الخاص لفيلم الشاطر
  • عرض 21 صورة
    أمير كرارة يحتفل ببدء عرض فيلم الشاطر في السينمات
  • عرض 21 صورة
    أمير كرارة من العرض الخاص لفيلم الشاطر_1
  • عرض 21 صورة
    دينا فؤاد وابنتها
  • عرض 21 صورة
    أمير كرارة وأسرته
  • عرض 21 صورة
    دينا فؤاد وابنتها من العرض الخاص لفيلم الشاطر
  • عرض 21 صورة
    المنتج تامر مرسي وزوجته نسرين إمام
  • عرض 21 صورة
    فريق عمل فيلم الشاطر من العرض الخاص
  • عرض 21 صورة
    كواليس العرض الخاص لفيلم الشاطر بحضور أمير كرارة وأسرته
  • عرض 21 صورة
    علي ربيع
  • عرض 21 صورة
    أمير كرارة ومحمد عبد الرحمن
  • عرض 21 صورة
    مؤثرو السوشيال ميديا من العرض الخاص لفيلم الشاطر
  • عرض 21 صورة
    كواليس العرض الخاص لفيلم الشاطر بحضور فريق العمل
  • عرض 21 صورة
    كواليس العرض الخاص لفيلم الشاطر
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- نادر نبيل:

يقام مساء اليوم الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "الشاطر" بسينما فوكس مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر.

أمير كرارة بصحبة عائلته

توافد فريق العمل وأبطال الفيلم على السجادة الحمراء احتفالا ببدء عرض الفيلم في السينمات، على رأسهم الفنان أمير كرارة الذي حضر رفقة أسرته والتقطوا العديد من الصور التذكارية

حضور نجوم الفن

كما حضر عدد من النجوم وصناع السوشيال ميديا، أبرزهم الفنان محمد عبدالرحمن، الفنان أحمد كرارة، الفنان علي ربيع، المنتج تامر مرسي وزوجته الفنانة نسرين إمام، الفنانة هنا الزاهد.

دينا فؤاد وابنتها

حرصت الفنانة دينا فؤاد، على حضور العرض الخاص لفيلم "الشاطر" بصحبة ابنتها

سوزي الأردنية

لفتت صانعة المحتوى سوزي الأردنية، الأنظار، بحضورها على السجادة الحمراء للفيلم، وظهرت بجيب قصير

تدور أحداث فيلم "الشاطر" في إطار كوميدي، حول دوبلير مختص في تجسيد المشاهد الخطيرة للنجوم المشاهير، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل سبب طبيعة وظيفته، ويشارك ببطولة الفيلم كل من أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، محمد القس، تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

أمير كرارة نجوم الفن سوزي الأردنية فيلم الشاطر العرض الخاص لفيلم الشاطر
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