كتب- مروان الطيب:

تصوير- نادر نبيل:

يقام مساء اليوم الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "الشاطر" بسينما فوكس مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر.

أمير كرارة بصحبة عائلته

توافد فريق العمل وأبطال الفيلم على السجادة الحمراء احتفالا ببدء عرض الفيلم في السينمات، على رأسهم الفنان أمير كرارة الذي حضر رفقة أسرته والتقطوا العديد من الصور التذكارية

حضور نجوم الفن

كما حضر عدد من النجوم وصناع السوشيال ميديا، أبرزهم الفنان محمد عبدالرحمن، الفنان أحمد كرارة، الفنان علي ربيع، المنتج تامر مرسي وزوجته الفنانة نسرين إمام، الفنانة هنا الزاهد.

دينا فؤاد وابنتها

حرصت الفنانة دينا فؤاد، على حضور العرض الخاص لفيلم "الشاطر" بصحبة ابنتها

سوزي الأردنية

لفتت صانعة المحتوى سوزي الأردنية، الأنظار، بحضورها على السجادة الحمراء للفيلم، وظهرت بجيب قصير

تدور أحداث فيلم "الشاطر" في إطار كوميدي، حول دوبلير مختص في تجسيد المشاهد الخطيرة للنجوم المشاهير، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل سبب طبيعة وظيفته، ويشارك ببطولة الفيلم كل من أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، محمد القس، تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.