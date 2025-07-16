25 صورة تكشف الشبه بين النجمات وبناتهن‎

كتب- مروان الطيب:

تحرص العديد من النجمات على الظهور مع بناتهن سواء في مناسبات اجتماعية مختلفة، أو خلال قضاء العطلة الصيفية

ويقوم العديد من الجمهور والمتابعين بوضعهن في مقارنة مع والدتهن وأوجه الشبه والاختلاف بينهن، ليتصدر العديد منهن محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد.

ومن بين هؤلاء النجمات الفنانة رانيا منصور وابنتها توانا، الفنانة داليا البحيري وابنتها قسمت، الفنانة إيمان العاصي وابنتها ريتاج.

مصراوي يعرض لكم صور عدد من الفنانات وبناتهن:





