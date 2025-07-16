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25 صورة تكشف الشبه بين النجمات وبناتهن‎

02:19 م الأربعاء 16 يوليو 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي تستمتع بالإجازة
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي على البلاج
  • عرض 25 صورة
    الفنانة داليا البحيري
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي مع ابنتها ريتاج
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي
  • عرض 25 صورة
    توانا ابنة الفنانة رانيا منصور
  • عرض 25 صورة
    توانا ابنة رانيا منصور تخطف الأنظار
  • عرض 25 صورة
    توانا مع والدتها في برنامج معكم منى الشاذلي
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي مع ابنتها ريتاج على البحر
  • عرض 25 صورة
    داليا البحيري تستمتع بإجازتها
  • عرض 25 صورة
    داليا البحيري تستمتع بالإجازة في روما
  • عرض 25 صورة
    داليا البحيري تستمتع بوقتها على البحر
  • عرض 25 صورة
    داليا البحيري على البحر
  • عرض 25 صورة
    داليا البحيري في الجيم
  • عرض 25 صورة
    داليا البحيري في الساحل الشمالي
  • عرض 25 صورة
    داليا البحيري مع ابنتها في روما
  • عرض 25 صورة
    داليا البحيري مع ابنتها قسمت
  • عرض 25 صورة
    داليا البحيري وابنتها قسمت
  • عرض 25 صورة
    داليا البحيري وابنتها
  • عرض 25 صورة
    الفنانة داليا البحيري تستمتع بالإجازة على البحر
  • عرض 25 صورة
    رانيا مع ابنتها توانا في الساحل الشمالي
  • عرض 25 صورة
    رانيا منصور وابنتها توانا الجوهري من حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي
  • عرض 25 صورة
    توانا مع والدتها وخالتها
  • عرض 25 صورة
    داليا البحيري
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كتب- مروان الطيب:

تحرص العديد من النجمات على الظهور مع بناتهن سواء في مناسبات اجتماعية مختلفة، أو خلال قضاء العطلة الصيفية

ويقوم العديد من الجمهور والمتابعين بوضعهن في مقارنة مع والدتهن وأوجه الشبه والاختلاف بينهن، ليتصدر العديد منهن محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد.
ومن بين هؤلاء النجمات الفنانة رانيا منصور وابنتها توانا، الفنانة داليا البحيري وابنتها قسمت، الفنانة إيمان العاصي وابنتها ريتاج.
مصراوي يعرض لكم صور عدد من الفنانات وبناتهن:


الفنانة رانيا منصور الفنانة داليا البحيري العطلة الصيفية
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