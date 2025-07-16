أحمد شاكر يكشف لمصراوي كواليس فيديو "تقليد" دونالد ترامب

كتب-مصطفى حمزة:

دخل الفنان أحمد شاكر، قوائم الأكثر رواجا في مواقع التواصل، عقب ظهوره في مقطع فيديو، وهو يقوم بتقليد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وظهر أحمد شاكر، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه في "إنستجرام"، وهو يرتدي بدلة رسمية وقبعة حمراء شبيهة بتلك القبعات التي اشتهر بها ترامب، وبدأ بإلقاء خطاب باللغة الإنجليزية بطريقة تحاكي أداء الرئيس الأمريكي، سواء من حيث نبرة الصوت أو الإيماءات الحركية.

ونشر الفنان، صورة له ومن خلفه العلم الأمريكي، موجهاً رسالة قال فيها: "سنجعلكم عظماء من جديد"، في إشارة ساخرة إلى شعار ترامب وجملة الشهيرة، ما أثار تفاعل المتابعين.

وعن تفاصيل تقديم الفيديو، تحدث الفنان أحمد شاكر في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال : "أصدقائي من عائلة فقيه محمد عبد الإله، يعرفون قدراتي على تمثيل، وتقمص الشخصيات، وتحدوني في طريقه تقليد دونالد ترامب وطريقه هذه الشخصية في الكلام".

وتابع: "عدد قليل ونادر من الممثلين عندهم القدرة على تطويع جهازهم الصوتي ولغة جسدهم لتقديم شخصيات معروفة يحفظها الجميع، وأنا قررت أن أتحدى نفسي بهذا الأداء، وأن ألفت الانتباه إلى أنني قادر قادر على تقديم كل ألوان الشخصيات".

وعن الصدى الذي قوبل به الفيديو، قال: "سعدت جدا بالصدى الواسع، ومن أطرف التفاعلات ، أن الكثير من المصريين والعرب بالخارج، قاموا بمشاركة هذا الفيديو على صفحة ترامب الرئيسية وحتى صفحة Elon Musk".

وأضاف: "تعليقات الناس حول كيف أن صناع الأعمال الفنية لم يستغلوا موهبتك كما يجب، حيث إنك قادر على أداء مختلف الألوان بشكل أبهرنا، وفعلا في زمن السوشيال ميديا السريع، نكتشف أن أحيانا المنتج المثير الجاذب قد يسبق الإنتاج. اتعشم في الفترة القادمة أن أقدم عمل فني كبير يعجب الجمهور المصري ويمتعه سواء في الدراما أو السينما".