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نيللي كريم تتدرب على رقصة "الأفرو"

11:57 ص الأربعاء 16 يوليه 2025

نيللي كريم

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كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة نيللي كريم مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت نيللي بالفيديو وهي تتدرب على رقصة "الأفرو" مع مدربتها، وقامت المدربة بإعادة نشر الفيديو على صفحتها وكتبت: "مرة أخرى مع نيللي كريم، من حصتنا الخاصة الأخيرة، الحب الذي أكنه لهذه المرأة لا أستطيع وصفه، يالها من فنانة حقيقية، شكرا على حبك وثقتك المستمرة طوال كل هذه السنوات، تفانيك وأخلاقك ومهنيتك تلهمني".

وكانت آخر مشاركات نيللي كريم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أخواتي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن، نيللي كريم تشارك بفيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

نيللي كريم رقصة الأفرو إنستجرام
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