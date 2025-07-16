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منير وتامر حسني يحتفلان بطرح "الذوق العالي" بحضور بنات محمد رحيم

11:17 ص الأربعاء 16 يوليه 2025

تامر حسني محمد منير

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كتب_مصطفى حمزة:

حرص النجم تامر حسني، على مشاركة النجم محمد منير، الاحتفال بطرح أغنيتهما "الذوق العالي"، وذلك بعد طرحها أمس الثلاثاء.

وقام النجم تامر حسني، بنشر مقطع فيديو من الاحتفال الذي تم في منزل الكينج محمد منير، بحضور بنات ملحن الأغنية الملحن الراحل محمد رحيم، وأسامة رشدي، مدير شركة روتانا ميوزيك بالقاهرة.

وكتب: "احتفالنا بأغنية الذوق العالي مع الKing محمد منير، وماس رحيم وهارتي رحيم أبناء الموسيقار العبقري الراحل محمد رحيم، الله يرحمه و يحسن إليه، والأستاذ المحترم أسامة رشدي".

وتصدر دويتو "الذوق العالي"، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرحها أمس الثلاثاء، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتولى النجم تامر حسني، إخراج الكليب.

تامر حسني محمد منير الذوق العالي محمد رحيم بنات محمد رحيم
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