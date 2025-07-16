بـ "إطلالة جريئة".. يارا السكري تستمتع بإجازة الصيف والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة يارا السكري أنظار المتابعين والجمهور على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، من أمام البحر في احد الشواطئ.

ونشرت يارا، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، حيث ظهرت مرتدية ملابس صيفية "جريئة" تناسب الأجواء.

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "مساء الجمال والدلال"، "الحلاوة كلها عندك"، "اية القمر ده يا فنانة"، "نجمة مصر"، "صورك تحفة وقمر".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل فهد البطل، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.

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