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مي سليم جريئة ونرمين الفقي بإطلالة شبابية 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الأربعاء 16 يوليه 2025
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    مي عمر
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    نرمين الفقي (5)
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    هدى المفتي
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    مي سليم
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    كزبرة
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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بإطلالة جرئية، ارتدت خلالها فستان مكشوف باللون الأخضر والأزرق، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

وفاء عامر

شاركت الفنانة وفاء عامر جمهورها، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نرمين الفقي

تألقت الفنانة نرمين الفقي من خلال أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شبابية.

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر داخل سيارة فارهة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها صورة جديدة لها أثناء تصفيف شعرها وظهرت بدون مكياج، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

أحمد بحر (كزبرة)

شارك الفنان أحمد يحر الشهير بـ (كزبرة)، صورة جديدة له على طريقة السيلفي، ونشرها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نجوم الفن مي سليم نرمين الفقي وفاء عامر مي عمر هدى المفتي أحمد بحر كزبرة
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