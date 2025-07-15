"سيارة فارهة وشنطة باهظة الثمن".. مي عمر تثير الجدل وشيماء سيف تعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

ونشرت مي صورًا جديدة على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان أسود طويل تحمل شنطة باهظة الثمن، وتجلس داخل سيارة فارهة، والتي تفاعلت معها الفنانة شيماء سيف.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الأكثر حلاوة"، "صورك قمر وتحفة"، "جميلة أوي"، "حلاوتك في الأسود"، "ملكة في الأسود".

يُذكر أن، مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

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