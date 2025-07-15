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بالصور.. إلهام شاهين على البحر مع شقيقتها والجمهور يعلق

11:13 م الثلاثاء 15 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الهام شاهين وشقيقتها ايناس امام البحر (1)
  • عرض 8 صورة
    الهام شاهين وشقيقتها ايناس شاهين في الساحل (1)
  • عرض 8 صورة
    الهام شاهين وشقيقتها ايناس شاهين في الساحل (2)
  • عرض 8 صورة
    الهام شاهين وشقيقتها ايناس شاهين في الساحل
  • عرض 8 صورة
    الهام شاهين وشقيقتها
  • عرض 8 صورة
    الهام شاهين وشقيقتها ايناس امام البحر (3)
  • عرض 8 صورة
    الهام شاهين وشقيقتها ايناس امام البحر (2)
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كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة إلهام شاهين متابعيها مجموعة صور بصحبة شقيقتها إيناس شاهين، من أمام أحد شواطئ الساحل الشمالي.

ونشرت إلهام الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أنا و الحلوة إيناس شاهين".

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.

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إلهام شاهين إيناس شاهين الساحل الشمالي انستجرام
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