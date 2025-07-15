بالصور.. جلسة تصوير جريئة لـ هيدي كرم بفستان صيفي قصير

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هيدي كرم أنظار الجمهور من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

ونشرت هيدي صورًا أثناء قضاء إجازة الصيف، مرتدية ملابس صيفية قصيرة تناسب الأجواء، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر طول عمرك"، "منورة الدنيا"، "ملكة جمال الكون"، "قمر يا روحي".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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