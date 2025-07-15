إعلان

بالصور.. جلسة تصوير جريئة لـ هيدي كرم بفستان صيفي قصير

10:50 م الثلاثاء 15 يوليو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هيدي كرم بفستان جريء
  • عرض 5 صورة
    هيدي كرم بفستان جريء
  • عرض 5 صورة
    هيدي كرم بفستان جريء
  • عرض 5 صورة
    هيدي كرم بفستان جريء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هيدي كرم أنظار الجمهور من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

ونشرت هيدي صورًا أثناء قضاء إجازة الصيف، مرتدية ملابس صيفية قصيرة تناسب الأجواء، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر طول عمرك"، "منورة الدنيا"، "ملكة جمال الكون"، "قمر يا روحي".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

اقرأ أيضا..
"فستان جريء".. هدى الإتربي تخطف الأنظار من أحدث ظهور في باريس

عائشة بن أحمد تستمتع بإجازة الصيف.. والجمهور يغازلها (صور)

هيدي كرم نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة