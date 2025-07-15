"حصان وبحر وشلال".. رنا رئيس تستمتع بإجازة الصيف أمام أحد الشواطئ

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة رنا رئيس متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلة الصيف وشهر العسل.

ونشرت رنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها أعلى الحصان على الشاطئ، وصورة أخرى وهي تستمتع بالشلال.

وكانت رنا رئيس، قد احتفلت بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى يسري علي، وذلك في حفل كبير أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يذكر أن، آخر أعمال رنا رئيس مشاركتها في مسلسل "سيد الناس" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وهو بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم، وملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، ريم مصطفى، كمال أبو رية، ومن إخراج محمد سامي.

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