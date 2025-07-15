"فستان جريء".. هدى الإتربي تخطف الأنظار من أحدث ظهور في باريس

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة هدى الإتربي عن صورًا جديدة من أخر ظهور لها في مهرجان الموضة بباريس.

ونشرت هدى صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان طويل وجريء.

نالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الفستان بجنن"، "بطل الجيل"، "قنبلة الجيل"، "ياللهوي على الحلويات"، "الفستان تحفة جدا".

شاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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