كتب - معتز عباس:

تصوير / نادر نبيل:

وصلت الفنانة هنا الزاهد العرض الخاص لفيلم "الشاطر"، الذي شهد حضور عددًا من الأبطال والصناع ونجوم الفن.

وحرصت هنا، على التقاط الصور التذكارية على "الريد كاربت"، من العرض الخاص لـ "الشاطر"، الذي يقام حاليًا في سينما فوكس في مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر

وشهد العرض الخاص، احتفال النجم أمير كرارة بالعرض الخاص رفقة زوجته وأبنائه، كذلك حضور الفنانة دينا فؤاد وابنتها العرض الخاص لفيلم "الشاطر".

حضر العرض الخاص، النجم أمير كرارة، الفنانة هنا الزاهد، الفنان مصطفى غريب، المطربة بوسي، الفنانة نورهان منصور، الفنان علي ربيع، والفنان محمد عبدالرحمن، المنتج تامر مرسي وزوجته، الفنانة دينا فؤاد وابنتها، المخرج أحمد الجندي.

فيلم الشاطر من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.