بالصور.. دينا فؤاد وابنتها في العرض الخاص لفيلم "الشاطر"

كتب - معتز عباس:

تصوير / نادر نبيل:



انطلق منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "الشاطر"، الذي يقام حاليًا في سينما فوكس في مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر.



وشهد العرض الخاص، ظهور الفنانة دينا فؤاد وابنتها على السجادة الحمراء من فيلم "الشاطر".



وشهد العرض الخاص وصول نجوم وصناع "الشاطر"، وهم النجم أمير كرارة، الفنانة هنا الزاهد، الفنان مصطفى غريب، المطربة بوسي، الفنانة نورهان منصور، الفنان علي ربيع، والفنان محمد عبدالرحمن، المنتج تامر مرسي وزوجته، الفنانة دينا فؤاد وابنتها، المخرج أحمد الجندي.

فيلم الشاطر من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.







