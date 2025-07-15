بالصور.. سوزي الأردنية بصحبة مؤمن في العرض الخاص لفيلم "الشاطر"

كتب - معتز عباس:

حضرت البلوجر سوزي الأردنية بصحبة التيكتوكر مؤمن على "السجادة الحمراء"في العرض الخاص لفيلم الشاطر للنجم أمير كرارة.

والتقطت عدسات التصوير وكاميرات المصورين صورًا لـ سوزي الأردنية في العرض الخاص لفيلم "الشاطر"، والذي يعرض حاليا في سينما فوكس بمول مصر، في مدينة السادس من أكتوبر.

وحضر العرض الخاص نجوم وأبطال فيلم "الشاطر"، الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، والفنانة هنا الزاهد.

فيلم الشاطر من إخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.

اقرأ أيضا..

"جميلة الجميلات".. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

العرض العالمي الأول لفيلم اغتراب بمهرجان لوكارنو السينمائي