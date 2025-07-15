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"تكميم ولا ريجيم؟".. صورة ويزو تثير الجدل بعد خسارتها الوزن بشكل ملحوظ

08:14 م الثلاثاء 15 يوليه 2025
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    تعليقات الجمهور لويزو
  • عرض 4 صورة
    تعليقات الجمهور لويزو
  • عرض 4 صورة
    تعليقات الجمهور لويزو
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كتب- مروان الطيب:

أثارت أحدث صورة نشرتها الفنانة ويزو جدلا وتساؤلات عديدة بين جمهورها، بعد ظهورها وقد خسرت الكثير من وزنها.

وتفاعل جمهورها بشكل كبير مع الصورة التي ظهرت فيها بعد فقدان وزنها بشكل ملحوظ، وتساءل الجميع عن السبب وراء خسارتها هذا الكم من الوزن في وقت قياسي.

وجاءت التعليقات كالآتي: "خسيتي أوي وبقيتي قمر أكتر، مين دي؟، هي عملت تكميم ولا ايه؟، ويوز خست عقبالي، ده احنا خسينا أوي بقى، قمر بس انتي خسة في الصورة، عملتي ريجيم؟، برافو عليكي، أحلى الحلوين أصلا".

وكانت آخر مشاركات ويزو بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن ويزو تشارك بأكثر من عمل فني من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "كابتن جاك" بطولة الفنان محمد ثروت، تأليف عمرو الطاروطي، إخراج شادي علي.

ويزو التخسيس فقدان الوزن دينا محسن
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