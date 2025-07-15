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بالحجاب.. ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو من داخل مسجد الشيخ زايد

06:46 م الثلاثاء 15 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بالحجاب من مسجد الشيخ زايد
  • عرض 9 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بالحجاب من مسجد الشيخ زايد بالامارات (3)
  • عرض 9 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بالحجاب من مسجد الشيخ زايد بالامارات (2)
  • عرض 9 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بالحجاب من مسجد الشيخ زايد بالامارات (4)
  • عرض 9 صورة
    اطلالة جديدة لياسمين عبدالعزيز من داخل مسجد الشيخ زايد الكبير (3)
  • عرض 9 صورة
    اطلالة جديدة لياسمين عبدالعزيز من داخل مسجد الشيخ زايد الكبير (2)
  • عرض 9 صورة
    اطلالة جديدة لياسمين عبدالعزيز من داخل مسجد الشيخ زايد الكبير (1)
  • عرض 9 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بالحجاب من مسجد الشيخ زايد بالامارات (1)
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها أحدث ظهور لها من داخل جامع الشيخ زايد الكبير إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو لها، ظهرت فيه مرتدية الحجاب وهي تتجول داخل المسجد، والذي نال إعجاب الجمهور على موقع "انستجرام".

وتفاعل المتابعين مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الله على الجمال"، "فخورة يا قلبي"، "قمر بالحجاب"، "نورتي الإمارات"، الله على الحجاب".

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل"وتقابل حبيب".

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، رشوان توفيق، وإخراج محمد الخبيري.

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ياسمين عبدالعزيز مسجد الشيخ زايد الفنانة ياسمين عبدالعزيز
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