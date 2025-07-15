بـ"الزي الصيني التقليدي".. أحدث ظهور لـ هدى المفتي على "انستجرام"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هدى المفتي أنظار متابعيها من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هدى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية زي صيني تقليدي، وعلقت: "صورة هادئة جدا".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة جدا"، "زي القمر"، "مفيش في حلاوتك"، "قمر أوي"، "إيه الجمال ده".

يُذكر أن هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.

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