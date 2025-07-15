كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان أحمد الفيشاوي، الفنان الأمريكي مايكل مادسن، الذي توفي عن عمر ناهز 67 عامًا، إثر إصابته بسكتة قلبية داخل منزله.

ونشر الفيشاوي صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "فقدت واحد من الممثلين المفضلين لديّ، فنان يأخد القلب، كان من دواعي سروري رؤيته في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى، وتحدثنا لبضع دقائق، لقد فقدنا أسطورة سينمائية حقيقية... رحمه الله".

وعُثر على مادسن فاقدًا للوعي في منزله الأسبوع الماضي، قبل أن يعلن مدير أعماله لاحقًا أن الوفاة نتجت عن سكتة قلبية. وأوضح طبيب القلب المعالج، خلال مقابلة مع قناة "NBC لوس أنجلوس"، أن الإدمان المزمن على الكحول أدى إلى فشل مفاجئ في عضلة القلب، وبناء عليه لم تُجرَ عملية تشريح للجثة، بعد توقيع الطبيب على شهادة الوفاة.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي السينمائية كان فيلم "عادل مش عادل"، من بطولة: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، أوتاكا، بدرية طلبة، ومن إنتاج عز غنيم وهيثم حسن، في أول تعاون بين الشركتين، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

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