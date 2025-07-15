"جميلة الجميلات".. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة مي سليم مجموعة من الصور الجديدة أمام شاطئ البحر، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت مي خلال الصور بإطلالة صيفية أنيقة، مرتدية فستانًا جريئًا مكشوف الصدر.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاء بعضها كالتالي: "خطيرة"، "تحفة"، "برنسيسة"، "أحلى مي"، "جميلة الجميلات".

يذكر أن الفنانة مي سليم شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بأكثر من عمل، منها مسلسل "المداح" مع حمادة هلال، وشاركت مع الفنانة روجينا بمسلسل "سر إلهي".

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